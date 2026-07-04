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04 июля 2026, 16:38

Горящий терминал в Питере, воронки в Подмосковье и налеты "Фламинго"

04 июля 2026, 16:38
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Удар по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге ночью 4 июля. Фото: скриншот (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Странные эти россияне. Есть уникальные операции, когда нащупываешь дыру в обороне, но их трудно потом повторить, потому что враг уже начеку. Подрыв Крымского моста, операция "Паутина", прошлые атаки по портовой инфраструктуре Санкт-Петербурга… Там всегда была уязвимость с моря – почему до сих пор не прикрыли теми же "Панцирями" на островах, на кораблях?..

Впрочем, это нам только на руку. Пусть горит.

Позавчера под москвой нашли воронку от взрыва баллистической ракеты. Кое-кто поспешил сказать, что это штилермановская баллистика – у нас ведь другой в медийном пространстве нет )) Но FP-7 не долетит, и воронка от её боеголовки была бы значительно меньше. FP-9 "главный конструктор" обещал на конец лета – начало осени. Но если бы это была ракета Fire Point – у нас бы из каждого утюга об этом трубили!..

Остается только "Сапсан", или еще что-то, неизвестное, не медийное – помните, как дроны ударили по Кремлю?.. Долгое время не было известно, кто это сделал. Так же может быть и сейчас. Кстати, ракета, взорвавшаяся в Подмосковье, не была сбита – иначе бы она была полностью разрушена в воздухе.

Сегодня появилось новое видео полета "Фламинго" – летели куда-то на болота, где говорят, были сбиты. Летят красиво, медленно, так что можно заклепки на корпусе посчитать. Шучу. А нашим осинтерам стоит учесть и эти ракеты в статистике.

Кстати, "Милитарный" сообщает, как большой плюс, что на "Фламинго" стоит популярная система управления ArduPilot с открытым кодом – и это не новость, конечно, почти на всех беспилотных крыльях она ставится. Но ведь на ракете за 600 тыс долларов, или сколько она уже сейчас стоит с новым американским двигателем, можно было бы поставить и более профессиональное решение.

P.S. Пишут, что на видео зафиксированы "Фламинго", летевшие сегодня бомбить Воткинский завод в Чувашии. Якобы было 8 ракет, все были сбиты.

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