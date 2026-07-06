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Имущество на 9,6 млн грн: на Закарпатье будут судить экслесного за ложь в декларации
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06 июля 2026, 18:59

Имущество на 9,6 млн грн: на Закарпатье будут судить экслесного за ложь в декларации

06 июля 2026, 18:59
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Фото: Нацполиция
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Установлено, что при подаче декларации за 2024 год должностное лицо не задекларировало имущество и другие сведения, подлежащие обязательному декларированию

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews.

В частности, фигурант не указал в декларации ряд земельных участков в селе Красная, квартиру в Ужгороде 73,5 кв. метров, объект незавершенного строительства, принадлежащих на праве собственности жене, сыну, другим близким родственникам или которыми они постоянно пользуются общей стоимостью более 7,4 млн. грн.

Кроме того, два автомобиля Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Hilux, а также доход жены от предпринимательской деятельности.

Разоблачили факты внесения недостоверных сведений в ежегодную декларацию бывшим лесничим Тиховецкого лесничества оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Национальной полиции Украины.

Эта информация была направлена в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для проведения полной проверки, подтвердившей факты недостоверного декларирования.

В настоящее время следователи ДБР сообщили о подозрении (заочно) в декларировании недостоверной информации.

Напомним, что двум депутатам в Харьковской области объявили подозрения из-за деклараций. В ходе следствия установлено, что 48-летний депутат городского совета, подавая ежегодную декларацию за 2024 год, не отразил в разделе "Денежные активы" 1,7 млн грн, которые он одолжил знакомым по договору займа.

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