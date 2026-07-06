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Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Женщина работала сторожем в лицее. В январе 2023-го присоединилась к пророссийским телеграмм-группам. Там она писала комментарии с поддержкой окупантов. В частности, она писала, что ждет, когда Харьков будет "освобождённым".

В декабре того же года она узнала последствия огневого поражения вооруженными формированиями РФ территории Завода имени Малышева и Харьковского конструкторского бюро по машиностроению. Тогда она передала эту информацию россиянам. Она сообщила им нумерацию и расположение цехов, что россияне могли учесть при следующем ударе.

На суде женщина признала вину. Она заявила, что не работала на российские спецслужбы, а делала это все по своей инициативе. Выяснилось, что ее зять почти год работал слесарем-ремонтником на заводе имени Малышева, однако он заявил, что якобы ничего не говорил ей. Однако известно, что ранее его уже осуждали за оправдание вооруженной агрессии РФ по отношению к Украине.

Женщина получила наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области местный "сливал" россиянам локации Сил обороны и теперь хочет в РФ. С сентября 2024 по август 2025 в городе Константиновка мужчина переписывался в Telegram с представителями РФ. Известно о не менее 25 случаях, когда он передавал информацию россиянам.