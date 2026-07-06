Прикордонники показали, як ефектно знищили російські "ждуни"
Українські військові продовжують нищити ворожу техніку на фронті. Прикордонники показали, як українські безпілотники нищать росіян
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу операторів ударних безпілотників прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону. Вони виконують бойові завдання на Харківщині.
В результаті бойової роботи захисники знищили квадроцикл, військове майно окупантів та три ворожі безпілотники типу "ждун".
"Постійна аеророзвідка, оперативне виявлення цілей і високоточне застосування FPV-дронів дозволяють ефективно порушувати логістику противника, знищувати його техніку та позбавляти можливості використовувати безпілотні комплекси", - кажуть військові.
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