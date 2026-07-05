00:35  04 июля
Удешевление ждать не стоит: что будет с ценами на продукты в Украине в июле
12:30  04 июля
В Полтаве подросток "воровал" остатки российского дрона для "подарка" музею
10:21  05 июля
Враг атаковал Богодухов на Харьковщине: есть погибшие и раненые,
UA | RU
UA | RU
05 июля 2026, 13:56

"Минусирование" логистики врага: ВСУ разбили мосты на Донетчине и склады БК оккупантов

05 июля 2026, 13:56
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ
Читайте також
українською мовою

Подразделение Сил обороны Украины в ночь на 5 июля в рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора поразили аэродром "Гвардейское" временно оккупированному Крыму

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews .

В Генштабе отметили, что степень нанесенного ущерба уточняется.

Аэродром "Гвардейское" является одним из ключевых военных аэродромов Российской Федерации на временно оккупированном Крымском полуострове.

Он используется для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники.

Также пострадали автомобильный мост через реку Грузкий Яланчик в районе Гусельников и автомобильный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области.

Указанные объекты враг использует для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Кроме того, поражены три состава боеприпасов российских захватчиков - в районах Макеевки Донецкой области, Довжанска Луганской области и Преображенки Херсонской области.

Напомним, что в июне 2026 года Силы обороны поразили более 200 тыс. российских целей, возросла интенсивность ударов по целям во временно оккупированном Крыму.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВСУ обстрел Крым оккупанты
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Сел за руль в нетрезвом состоянии и убил пассажиров: в Ковельском районе расследуют ДТП со смертельным исходом
05 июля 2026, 13:17
Силы обороны установили очередной рекорд: более 200 тысяч вражеских целей уничтожены за июнь
05 июля 2026, 12:56
Кровавое застолье: в Харьковской области полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжелых травм
05 июля 2026, 12:45
Без шлема и водительских прав: в Ровенской области несовершеннолетний мотоциклист попал в тяжелое ДТП
05 июля 2026, 12:22
Константиновка под полным контролем ВСУ: Генштаб показал актуальное видео из города
05 июля 2026, 11:51
Обстрелы Херсонщины: враг ранил 10 человек, четверо из них – полицейские
05 июля 2026, 11:25
В Харькове вражеский беспилотник попал в дорогу: четверо пострадавших
05 июля 2026, 10:58
В Донецкой области россияне целенаправленно ударили FPV-дроном по автомобилю с гражданскими
05 июля 2026, 10:40
Враг атаковал Богодухов на Харьковщине: есть погибшие и раненые,
05 июля 2026, 10:21
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Виталий Портников
Все блоги »