"Минусирование" логистики врага: ВСУ разбили мосты на Донетчине и склады БК оккупантов
Подразделение Сил обороны Украины в ночь на 5 июля в рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора поразили аэродром "Гвардейское" временно оккупированному Крыму
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews .
В Генштабе отметили, что степень нанесенного ущерба уточняется.
Аэродром "Гвардейское" является одним из ключевых военных аэродромов Российской Федерации на временно оккупированном Крымском полуострове.
Он используется для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники.
Также пострадали автомобильный мост через реку Грузкий Яланчик в районе Гусельников и автомобильный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области.
Указанные объекты враг использует для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
Кроме того, поражены три состава боеприпасов российских захватчиков - в районах Макеевки Донецкой области, Довжанска Луганской области и Преображенки Херсонской области.
Напомним, что в июне 2026 года Силы обороны поразили более 200 тыс. российских целей, возросла интенсивность ударов по целям во временно оккупированном Крыму.