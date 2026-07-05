"Минусирование" логистики врага: ВСУ разбили мосты на Донетчине и склады БК оккупантов

Фото: Генштаб ВСУ

Подразделение Сил обороны Украины в ночь на 5 июля в рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора поразили аэродром "Гвардейское" временно оккупированному Крыму

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews .

В Генштабе отметили, что степень нанесенного ущерба уточняется.

Аэродром "Гвардейское" является одним из ключевых военных аэродромов Российской Федерации на временно оккупированном Крымском полуострове.

Он используется для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники.

Также пострадали автомобильный мост через реку Грузкий Яланчик в районе Гусельников и автомобильный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области.

Указанные объекты враг использует для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Кроме того, поражены три состава боеприпасов российских захватчиков - в районах Макеевки Донецкой области, Довжанска Луганской области и Преображенки Херсонской области.

Напомним, что в июне 2026 года Силы обороны поразили более 200 тыс. российских целей, возросла интенсивность ударов по целям во временно оккупированном Крыму.