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06 июля 2026, 17:59

"Псевдоомбудсмен" в Херсонской области: будут судить крымчанина, который работал на оккупантов

06 июля 2026, 17:59
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя АР Крым по факту коллаборационной деятельности

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

Следствием установлено, что в марте 2024 г. по представлению так называемого "губернатора" оккупированной части Херсонщины обвиняемого назначили на должность "Уполномоченного по правам человека Херсонской области".

Находясь на этом псевдодолжности, он обеспечивал функционирование оккупационного органа, рассматривал обращения граждан, взаимодействовал с представителями оккупационной администрации и правоохранительных органов государства-агрессора, а также принимал участие в мероприятиях, направленных на распространение и интеграцию российского законодательства на временно оккупированной территории.

Кроме того, он активно приобщался к публичным мероприятиям и давал интервью пророссийским медиа. В своих выступлениях обвиняемый публично поддерживал скорейшее внедрение законодательства РФ на оккупированной части Херсонской области и ее интеграцию в правовое и социально-экономическое пространство государства-агрессора.

За свою деятельность в пользу оккупационных властей обвиняемый находится под санкциями СНБО Украины.

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Напомним, что Крепостной районный суд г. Кропивницкого вынес заочный приговор бывшему работнику полиции Запорожской области, который после начала полномасштабного вторжения добровольно перешел на сторону оккупантов .

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