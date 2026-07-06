Кровавый день на Херсонщине: российские атаки унесли жизни двух человек, 17 ранены

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В течение 6 июля 2026 года российская армия атаковала населенные пункты Херсона авиацией, ствольной артиллерией, минометами и дронами разного типа

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии два человека погибли, 17 получили травмы. Среди раненых есть дети.

Так, в результате атаки с помощью БпЛА на гражданский автомобиль в Херсоне погибли двое мужчин 58-ми и 59-ти лет. В то же время ранены две женщины.

Также в областном центре и Камышанах от вражеских атак пострадали еще девять мирных жителей, среди них медработники.

Днем враг совершил авиаудары - в Зеленовке от последствий атаки травмировались четыре человека, в том числе две девушки 17-ти и 11-ти лет. В Музыковке при аналогичных обстоятельствах ранены еще двое местных жителей.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, учреждения культуры и образования, грузовик, пассажирский и частный автотранспорт.

Напомним, что в Киеве количество погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 6 июля возросло до 14 человек, 56 пострадали - из них семеро дети.