Цены на топливо падают: какие ценники на украинских АЗС
В Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке часто меняются ценники на АЗС. При этом действуют меры, которые правительство ввело, чтобы избежать резкого подорожания
Об этом сообщает Минфин, передает RegioNews.
Средние цены на украинских АЗС 6 июля таковы:
- бензин А-95 премиум – 78,72 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-95 – 74,59 гривны за литр (+0,02 гривны);
- бензин А-92 – 69,51 гривны за литр (-0.07 гривны);
- дизтопливо – 76,01 гривны за литр (+0,1 гривны);
- автогаз – 40,22 гривны за литр (-0,30 гривны).
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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