Месть из-за ревности: в Днепре женщина ночью сожгла чужой автомобиль

Фото: полиция Днепропетровской области

В Индустриальном районе Днепра женщина умышленно подожгла транспортное средство и скрылась с места происшествия

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло в конце декабря прошлого года. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемая приобрела бензин на одной из автозаправочных станций в Днепре.

Ночью она подошла к автомобилю, припаркованному у дома на проспекте Петра Калнышевского, облила транспортное средство легковоспламеняющимся веществом и подожгла его с помощью зажигалки. После совершенного злоумышленница покинула место происшествия и скрылась.

В результате оперативных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастна 34-летняя горожанка.

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Полтавском районе вынесли приговор несовершеннолетнему уроженцу Днепропетровской области, который по указанию куратора из мессенджера Telegram поджег автомобиль Hyundai Tucson.