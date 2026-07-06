У Украины нет ракет для сбития баллистики - советник главы Минобороны

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В последнее время россияне стали все больше атаковать украинские города именно баллистикой. При этом, по словам советника министра обороны, сейчас у Украины нет ничего, чтобы сбивать эти ракеты.

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Это ргий Бескрестнов (известный по позывному "Флэшу"), заявил, что в Украине сейчас вообще нет ракет для сбивания баллистики. По словам советника министра обороны, эти ракеты партнеры держат у себя, потому что "видят угрозу нападения РФ на них".

По мнению военного эксперта, если все так и продолжится, россияне могут разрушить всю украинскую инфраструктуру.

Напомним, что в Киеве количество погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 6 июля возросло до 14 человек, 56 пострадали - из них семеро дети.

Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев.