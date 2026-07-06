Враг атаковал Днепропетровщину 50 раз: что известно о последствиях

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска на протяжении 6 июля почти 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, один человек получил ранения

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская, Мировская общины. Изуродованные предприятия, инфраструктура, многоквартирный и частный дома. Пострадал 46-летний мужчина. Лечится амбулаторно.

На Синельниковщине противник целил по Васильковской и Украинской общинах. Произошел пожар.

Россияне били по Кривому Рогу, Зеленодольскому и Грушевскому общинам. Повреждены предприятие и частный дом.

В Павлоградском районе страдала Троицкая община. Загорелось поле с пшеницей.

Напомним, что в Киевской области количество погибших в результате российской массированной атаки 6 июля увеличилось до восьми, еще 48 человек пострадали.