Украинка Оляновская установила мировой рекорд по спортивной ходьбе

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Украинская скороходка Людмила Оляновская установила новый мировой рекорд по спортивной ходьбе на дистанции 1 миля (1,6 км) на турнире в австрийском Айзенштадте

Об этом сообщает "Чемпион" со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины, передает RegioNews.

33-летняя спортсменка победила в соревнованиях, финишировав первой с результатом 6:10.09 минуты. Этот результат позволил ей обновить мировой рекорд, превзойдя предварительное достижение на 6,63 секунды.

Ранее рекорд принадлежал литовской спортсменке Сади Эйдиките, показавшей в 1990 году результат 6:16.72 минуты, выступая за сборную СССР.

ТОП-5 лучших результатов в истории на дистанции 1 миля:

Людмила Оляновская (Украина) – 6:10.09. Сада Эйдиките (СССР) – 6:16.72. Рэйчел Симен (Канада) – 6:17.29. Дебби Лоуренс (США) – 6:18.03. Мишелль Рогл (США) – 6:18.07.

Как известно, в феврале Оляновская уже устанавливала мировой рекорд в помещении на дистанции 5000 метров, став первой женщиной в истории, преодолевшей эту дистанцию быстрее чем за 20 минут.

Напомним, украинский боксер Александр Усик заявил, что отказывается от всех своих чемпионских поясов в тяжелом весе. Спортсмен подчеркнул, что не завершает карьеру окончательно, однако переходит в ее финальную стадию.