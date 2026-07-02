12:23  02 июля
Обиделся из-за ссоры: в Одесской области мужчина сжег два автомобиля своего отца
12:42  02 июля
На Черниговщине спасатели изъяли из Десны тело мужчины
09:45  02 июля
В Ровенской области грузовой поезд сбил насмерть 33-летнюю женщину
UA | RU
UA | RU
02 июля 2026, 11:52

Украинка Оляновская установила мировой рекорд по спортивной ходьбе

02 июля 2026, 11:52
Читайте також українською мовою
Фото: Reuters
Читайте також
українською мовою

Украинская скороходка Людмила Оляновская установила новый мировой рекорд по спортивной ходьбе на дистанции 1 миля (1,6 км) на турнире в австрийском Айзенштадте

Об этом сообщает "Чемпион" со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины, передает RegioNews.

33-летняя спортсменка победила в соревнованиях, финишировав первой с результатом 6:10.09 минуты. Этот результат позволил ей обновить мировой рекорд, превзойдя предварительное достижение на 6,63 секунды.

Ранее рекорд принадлежал литовской спортсменке Сади Эйдиките, показавшей в 1990 году результат 6:16.72 минуты, выступая за сборную СССР.

ТОП-5 лучших результатов в истории на дистанции 1 миля:

  1. Людмила Оляновская (Украина) – 6:10.09.
  2. Сада Эйдиките (СССР) – 6:16.72.
  3. Рэйчел Симен (Канада) – 6:17.29.
  4. Дебби Лоуренс (США) – 6:18.03.
  5. Мишелль Рогл (США) – 6:18.07.

Как известно, в феврале Оляновская уже устанавливала мировой рекорд в помещении на дистанции 5000 метров, став первой женщиной в истории, преодолевшей эту дистанцию быстрее чем за 20 минут.

Напомним, украинский боксер Александр Усик заявил, что отказывается от всех своих чемпионских поясов в тяжелом весе. Спортсмен подчеркнул, что не завершает карьеру окончательно, однако переходит в ее финальную стадию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Людмила Оляновская спорт Рекорд спортивная ходьба
В Ужгороде прошел чемпионат по гиревому спорту среди пограничников
27 марта 2026, 15:05
Спортсмен из Тернопольской области завоевал для Украины первое "золото" на Паралимпийских играх-2026
07 марта 2026, 12:29
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 12:14
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
На Прикарпатье работникам больницы насчитали лишние 1,5 миллиона
02 июля 2026, 14:30
Работал на ФСБ и шпионил за ВСУ: в Херсоне задержали иностранца
02 июля 2026, 14:22
Число погибших в Киеве возросло до 18 после российской атаки
02 июля 2026, 13:53
СБУ и Силы обороны поразили НПЗ и нефтеперекачивающую станцию ​​в РФ
02 июля 2026, 13:35
На Запорожье с начала года пожары уничтожили около 10 гектаров урожая
02 июля 2026, 13:09
В результате ночной атаки на Киев пострадали энергообъекты: часть жителей без света
02 июля 2026, 12:51
В Николаевской области в ДТП погибли полицейский и мужчина, которого везли в суд
02 июля 2026, 12:47
На Черниговщине спасатели изъяли из Десны тело мужчины
02 июля 2026, 12:42
Обиделся из-за ссоры: в Одесской области мужчина сжег два автомобиля своего отца
02 июля 2026, 12:23
Когда ВЛК перестает быть фильтром: что не так с мобилизацией
02 июля 2026, 12:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »