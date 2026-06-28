Усик отказался от всех чемпионских титулов: что это значит

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Украинский боксер Александр Усик заявил, что отказывается от всех своих чемпионских поясов в тяжелом весе. Следовательно, все титулы становятся вакантными, а другие боксеры получат возможность побороться за них

О своем решении Усик сообщил в сообщении в Instagram, передає RegioNews.

В заявлении спортсмен подчеркнул, что не завершает карьеру окончательно, однако переходит в ее финальную стадию.

Отказ действующего чемпиона от поясов запускает стандартную процедуру в мировых боксерских организациях: титулы объявляются вакантными, после чего определены обязательные претенденты среди лидеров рейтингов.

Далее санкционирующие организации назначают поединки за вакантные пояса между высокими позициями в рейтингах, а промоутеры согласовывают детали боев.

Это не первый подобный случай в карьере украинца. Ранее Усик уже отказывался от части титулов при переходе из первого тяжелого веса к сверхтяжелому.

Напомним, недавно Усик победил нидерландского спортсмена Рико Верховена техническим нокаутом в 11 раунде и защитил чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF.

Ранее украинский боксер причитал, что планирует провести еще два поединка. После этого он завершит профессиональную карьеру и нацепит перчатки на гвоздь.