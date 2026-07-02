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02 липня 2026, 11:52

Українка Оляновська встановила світовий рекорд у спортивній ходьбі

02 липня 2026, 11:52
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Фото: Reuters
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Українська скороходка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд зі спортивної ходьби на дистанції 1 миля (1,6 км) на турнірі в австрійському Айзенштадті

Про це інформує "Чемпіон" із посиланням Федерацію легкої атлетики України, передає RegioNews.

33-річна спортсменка перемогла у змаганнях, фінішувавши першою з результатом 6:10.09 хвилини. Цей результат дозволив їй оновити світовий рекорд, перевершивши попереднє досягнення на 6,63 секунди.

Раніше рекорд належав литовській спортсменці Саді Ейдікіте, яка у 1990 році показала результат 6:16.72 хвилини, виступаючи за збірну СРСР.

ТОП-5 найкращих результатів в історії на дистанції 1 миля:

  1. Людмила Оляновська (Україна) – 6:10.09.
  2. Сада Ейдікіте (СРСР) – 6:16.72.
  3. Рейчел Сімен (Канада) – 6:17.29.
  4. Деббі Лоуренс (США) – 6:18.03.
  5. Мішелль Рогл (США) – 6:18.07.

Як відомо, у лютому Оляновська вже встановлювала світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів, ставши першою жінкою в історії, яка подолала цю дистанцію швидше ніж за 20 хвилин.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі. Спортсмен наголосив, що не завершує кар’єру остаточно, однак переходить до її фінальної стадії.

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