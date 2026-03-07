Спортсмен из Тернопольской области завоевал для Украины первое "золото" на Паралимпийских играх-2026

иллюстративное фото: из открытых источников

Парабиатлонист Тарас Радь стал чемпионом в спринте в классе сидя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Спорт.

Украинский спортсмен опередил двух представителей Китая в борьбе за золото. В шаге от подиума остановился еще один украинец, Василий Кравчук.

Для Тараса это уже второе паралимпийское золото в карьере – в Пекине стал чемпионом гонки на 12.5 км.

Тарас Радь – украинский лыжник и биатлонист из Тернопольщины. Ему 26 лет. Он мастер спорта Украины международного класса. Чемпион зимних Паралимпийских игр 2018 в Пхенчхане, Южная Корея и флаг сборной Украины на церемонии закрытия этой Паралимпиады.

Напомним, Украина осудила допуск России и Беларуси к Паралимпийским играм под национальными флагами и объявила, что бойкотировала церемонию открытия.