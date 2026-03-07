12:46  07 марта
07 марта 2026, 12:29

Спортсмен из Тернопольской области завоевал для Украины первое "золото" на Паралимпийских играх-2026

07 марта 2026, 12:29
иллюстративное фото: из открытых источников
Парабиатлонист Тарас Радь стал чемпионом в спринте в классе сидя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Спорт.

Украинский спортсмен опередил двух представителей Китая в борьбе за золото. В шаге от подиума остановился еще один украинец, Василий Кравчук.

Для Тараса это уже второе паралимпийское золото в карьере – в Пекине стал чемпионом гонки на 12.5 км.

Тарас Радь – украинский лыжник и биатлонист из Тернопольщины. Ему 26 лет. Он мастер спорта Украины международного класса. Чемпион зимних Паралимпийских игр 2018 в Пхенчхане, Южная Корея и флаг сборной Украины на церемонии закрытия этой Паралимпиады.

Напомним, Украина осудила допуск России и Беларуси к Паралимпийским играм под национальными флагами и объявила, что бойкотировала церемонию открытия.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
