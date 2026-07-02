Ночная атака в Киевскую область: пожары и повреждения в пяти районах

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В ночь на 2 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВ Николая Калашника.

По предварительной информации, последствия вражеских обстрелов зафиксированы в пяти районах области.

В Бучанском районе спасатели ликвидируют пожары на территории складских помещений и частного дома. Также поврежден автомобиль.

В Броварском районе в результате атаки повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.

В Обуховском и Фастовском районах повреждения получили частные жилые дома.

В Вышгородском районе поврежден автомобиль.

На местах происшествия работают все экстренные службы.

Воздушная тревога в области продолжается. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах до официального уведомления об отбое.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне готовят новую массированную атаку.

Как известно, предварительная масштабная комбинированная атака на Киев и Киевскую область произошла в ночь на 15 июня. Тогда российские войска применили 681 средство воздушного нападения, в том числе 70 ракет разных типов и 611 ударных беспилотников. Основной удар пришелся на столицу, однако под вражеским обстрелом также оказалась Киевщина.