Ночная атака в Киевскую область: пожары и повреждения в пяти районах
В ночь на 2 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВ Николая Калашника.
По предварительной информации, последствия вражеских обстрелов зафиксированы в пяти районах области.
В Бучанском районе спасатели ликвидируют пожары на территории складских помещений и частного дома. Также поврежден автомобиль.
В Броварском районе в результате атаки повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.
В Обуховском и Фастовском районах повреждения получили частные жилые дома.
В Вышгородском районе поврежден автомобиль.
На местах происшествия работают все экстренные службы.
Воздушная тревога в области продолжается. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах до официального уведомления об отбое.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне готовят новую массированную атаку.
Как известно, предварительная масштабная комбинированная атака на Киев и Киевскую область произошла в ночь на 15 июня. Тогда российские войска применили 681 средство воздушного нападения, в том числе 70 ракет разных типов и 611 ударных беспилотников. Основной удар пришелся на столицу, однако под вражеским обстрелом также оказалась Киевщина.