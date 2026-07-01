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01 июля 2026, 23:55

Цены на бензин рухнули: какие ценники на украинских АЗС

01 июля 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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В Украине цены на бензин часто меняются, в частности на фоне ситуации на Ближнем Востоке. При этом действуют меры от правительства, чтобы не допустить резкого удорожания

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на 1 июля в Украине средние цены на АЗС таковы:

  • Бензин А-95 премиум – 78,74 гривны за литр (-1,19 гривны по сравнению с 1 июня);
  • Бензин А-95 – 74,59 гривны за литр (-1,39 гривны);
  • Бензин А-92 – 68,85 гривны за литр (-86 копеек);
  • Дизельное топливо – 76,19 гривны за литр (-9,35 гривны);
  • Автогаз – 40,65 гривны за литр (-5,8 гривны).

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.

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