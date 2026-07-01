Ціни на бензин рухнули: які цінники на українських АЗС
В Україні ціни на бензин часто змінюються, зокрема, на тлі ситуації на Близькому Сході. При цьому діють заходи від уряду, щоб не допустити різкого подорожчання
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 1 липня в Україні середні ціни на АЗС такі:
- Бензин А-95 преміум – 78,74 гривні за літр (-1,19 гривні порівняно з 1 червня);
- Бензин А-95 – 74,59 гривні за літр (-1,39 гривні);
- Бензин А-92 – 68,85 гривні за літр (-86 копійок);
- Дизельне паливо – 76,19 гривні за літр (-9,35 гривні);
- Автогаз – 40,65 гривні за літр (-5,8 гривні).
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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