АМКУ не обнаружил сговора на рынке топлива, но призвал АЗС снизить цены

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Антимонопольный комитет не нашел признаков антиконкурентных согласованных действий на рынке светлых нефтепродуктов. В то же время регулятор отмечает необходимость оперативного снижения розничных цен на топливо в соответствии с падением мировых котировок на нефть

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Суспильного" заявил глава АМКУ Павел Кириленко, передает RegioNews.

По его словам, Комитет с марта проводит мониторинг и анализ ситуации на топливном рынке. Он отметил, что рост цен был обусловлен "четкими экономическими факторами", поэтому оснований для выявления сговора между участниками рынка пока не установлены.

В то же время, Кириленко обратил внимание, что рынок неравномерно реагирует на изменение мировых котировок нефти: розничные цены, по его словам, скорее росли, чем снижались.

Он объяснил это необходимостью формирования закупочного портфеля во избежание дефицита горючего.

Также АМКУ в апреле рекомендовал операторам рынка более оперативно реагировать на изменения мировых цен как базового индикатора формирования стоимости топлива.

По словам главы Комитета, недавнее падение цен на нефть примерно на 17% должно отражаться и в розничном сегменте.

"Это можно делать уже сейчас, поскольку снижение цены является постоянным и последовательным. Поэтому затягивать нет смысла для реализаторов светлых нефтепродуктов", – отметил Кириленко.

Он добавил, что в течение последней недели дизельное топливо подешевело на 1-3 гривны, в то время как цены на бензин фактически остались без изменений.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.