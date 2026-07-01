Главком Сырский впервые прокомментировал конфликт с Федоровым

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В СМИ регулярно появляется информация о вероятном конфликте между Александром Сырским и Михаилом Федоровым. Главком ВСУ прокомментировал ситуацию

Об этом главнокомандующий ВСУ рассказал в интервью ТСН, передает RegioNews.

"Я могу повторить только слова министра обороны: у нас нет никакого конфликта. Каждый выполняет свои обязанности, у каждого есть свои задачи. У Минобороны – свои, у Генштаба – свои задачи", – говорит Александр Сырский.

Он отметил, что там, где пересекаются полномочия, возможны противоречия. Однако, по его словам, эти вопросы обсуждаются и разрешаются. В частности он отметил, что Генеральный штаб и Министерство обороны работают над реформой армии вместе.

Напомним, ранее Александр Сырский говорил, что россияне могут начать наступление на Черниговскую область с территории Брянской области. По его словам, Путин поставил задачу своей армии просчитать разные варианты для захвата Киева