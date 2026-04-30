Сырский ввел обязательную ротацию на передовой: что изменится
Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой
Об этом он сообщил в социальных сетях, передает RegioNews.
По словам Сырского, решение принято в целях сохранения жизни и здоровья военных как на линии боевого столкновения, так и в глубине обороны.
"Своевременная ротация – это не только вопрос организации службы, это вопрос сохранения жизни наших воинов и стойкости обороны", – отметил он.
Согласно приказу командиры должны обеспечить пребывание военнослужащих на позициях до двух месяцев с последующей обязательной заменой. Ротация должна осуществляться не позднее одного месяца после истечения определенного срока пребывания.
Также предусмотрено, что планирование ротаций должно осуществляться заблаговременно с учетом боевой обстановки, характера боевых действий и сил и средств.
Отдельно приказом определены обязательные требования: прохождение медицинского осмотра и время на отдых военным после выполнения задач, а также своевременное обеспечение боеприпасами и продовольствием подразделений на позициях.
Сырский подчеркнул, что исполнение приказа будет находиться под жестким контролем, а за нарушение предусмотрена ответственность по действующему законодательству и уставам ВСУ.
Напомним, по информации разведки, весной и летом Россия готовит удары не только по энергетической инфраструктуре Украины, но и по ключевой логистике, в частности, по железной дороге и системам водоснабжения.
Ранее украинский президент заявил, что ВСУ сорвали стратегическое наступление РФ, которое она планировала на март 2026 года.
