Сырский ввел обязательную ротацию на передовой: что изменится

передает RegioNews.

По словам Сырского, решение принято в целях сохранения жизни и здоровья военных как на линии боевого столкновения, так и в глубине обороны.

"Своевременная ротация – это не только вопрос организации службы, это вопрос сохранения жизни наших воинов и стойкости обороны", – отметил он.

Согласно приказу командиры должны обеспечить пребывание военнослужащих на позициях до двух месяцев с последующей обязательной заменой. Ротация должна осуществляться не позднее одного месяца после истечения определенного срока пребывания.

Также предусмотрено, что планирование ротаций должно осуществляться заблаговременно с учетом боевой обстановки, характера боевых действий и сил и средств.

Отдельно приказом определены обязательные требования: прохождение медицинского осмотра и время на отдых военным после выполнения задач, а также своевременное обеспечение боеприпасами и продовольствием подразделений на позициях.

Сырский подчеркнул, что исполнение приказа будет находиться под жестким контролем, а за нарушение предусмотрена ответственность по действующему законодательству и уставам ВСУ.

Напомним, по информации разведки, весной и летом Россия готовит удары не только по энергетической инфраструктуре Украины, но и по ключевой логистике, в частности, по железной дороге и системам водоснабжения.

Ранее украинский президент заявил, что ВСУ сорвали стратегическое наступление РФ, которое она планировала на март 2026 года.

