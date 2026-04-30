30 апреля 2026, 10:53

Сырский ввел обязательную ротацию на передовой: что изменится

Фото: из открытых источников
Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает RegioNews.

По словам Сырского, решение принято в целях сохранения жизни и здоровья военных как на линии боевого столкновения, так и в глубине обороны.

"Своевременная ротация – это не только вопрос организации службы, это вопрос сохранения жизни наших воинов и стойкости обороны", – отметил он.

Согласно приказу командиры должны обеспечить пребывание военнослужащих на позициях до двух месяцев с последующей обязательной заменой. Ротация должна осуществляться не позднее одного месяца после истечения определенного срока пребывания.

Также предусмотрено, что планирование ротаций должно осуществляться заблаговременно с учетом боевой обстановки, характера боевых действий и сил и средств.

Отдельно приказом определены обязательные требования: прохождение медицинского осмотра и время на отдых военным после выполнения задач, а также своевременное обеспечение боеприпасами и продовольствием подразделений на позициях.

Сырский подчеркнул, что исполнение приказа будет находиться под жестким контролем, а за нарушение предусмотрена ответственность по действующему законодательству и уставам ВСУ.

Напомним, по информации разведки, весной и летом Россия готовит удары не только по энергетической инфраструктуре Украины, но и по ключевой логистике, в частности, по железной дороге и системам водоснабжения.

Ранее украинский президент заявил, что ВСУ сорвали стратегическое наступление РФ, которое она планировала на март 2026 года.

28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
