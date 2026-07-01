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01 липня 2026, 15:50

Головком Сирський вперше прокоментував конфлікт із Федоровим

01 липня 2026, 15:50
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Фото з відкритих джерел
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У ЗМІ регулярно з'являється інформація про ймовірний конфлікт між Олександром Сирським та Михайлом Федоровим. Головком ЗСУ прокоментував ситуацію

Про це головнокомандувач ЗСУ розповів у інтерв'ю ТСН, передає RegioNews.

"Я можу повторити лише слова міністра оборони: у нас немає жодного конфлікту. Кожен виконує свої обов’язки, у кожного є свої задачі. У Міноборони – свої, у Генштабу – свої задачі", - каже Олександр Сирський.

Він зазначив, що там де перетинаються повноваження, можливі суперечності. Проте, за його словами, ці питання обговорюються та вирішуються. Зокрема, він зауважив, що Генеральний штаб та Міністерство оборони працюють над реформою армії разом.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський говорив, що росіяни можуть почати наступ на Чернігівську область з території Брянської області. За його словами, Путін поставив задачу своїй армії прорахувати різні варіанти для захоплення Києва

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