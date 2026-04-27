Сырский: РФ активизировала наступательные действия по всей линии фронта

Фото: Telegram/Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта

Об этом он сообщил в соцсетях по итогам встречи с начальницей Штаба обороны Вооруженных сил Канады Дженни Кариньян, передает RegioNews.

Сырский проинформировал канадскую сторону о текущей ситуации на линии боевого столкновения, отметив, что она остается сложной.

"Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта. В то же время Силы обороны Украины делают ставку на взвешенное планирование, инновационные решения и эффективное применение имеющихся средств поражения. В результате противник несет потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений", –отметил он.

Также главнокомандующий подчеркнул, что системные поражения российских производственных объектов снижают возможности их противовоздушной обороны.

По его словам, российская сторона уже испытывает дефицит ракет по противодействию украинским беспилотникам и средствам поражения.

Напомним, бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе черноморского флота РФ в Севастополе. Также были нанесены удары по аэродрому Бельбек, который находится в Автономной Республике Крым.

