21:57  29 июня
Россияне атаковали приграничье Сумщины дронами: семь пострадавших
20:56  29 июня
Обстрелы Херсона: 9 пострадавших, враг целит по детям и спасателям
18:55  29 июня
Во Львове молния попала в ребенка
UA | RU
UA | RU
29 июня 2026, 23:30

В Украине подорожал "борщовый набор": какие овощи стали дешевле, а какие дороже

29 июня 2026, 23:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине ряд овощей упал в цене. При этом так называемый "борщовый набор" изменился в стоимости.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В Украине цены на старый картофель сейчас в диапазоне от 13-17 гривен за килограмм. При этом молодой картофель подешевел на 16,67% до 13-45 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлым годом, то картофель в Украине подешевел на 10%.

Цены на свеклу, кабачки, помидоры, прошлогоднюю морковь и лук остались стабильными. Однако цены на цветную капусту рухнули на 22,08% до 58-65 гривен за килограмм.

Ранняя белокочанная капуста подорожала на 13,64% до 23-28 гривен за килограмм. Стоимость капусты урожая 2026 года в среднем на 20% выше, чем было в июне прошлого года.

Огурцы тоже снова подорожали. Сейчас средняя стоимость выросла с 20–25 гривен до 25–30 гривен за килограмм.

Напомним, ранее блогер решил проверить цены в Украине и Германии. Он выяснил, какие продукты и где можно купить подешевле.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
В Украине обвалились цены на молодой картофель: сколько стоит килограмм
24 июня 2026, 23:35
В Украине обвалились цены на базовый овощ: сколько придется тратить
24 июня 2026, 00:35
В Украине подорожала рыба: сколько теперь придется платить
17 июня 2026, 23:55
Все новости »
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Непогода в Киеве: из-за падения деревьев затруднено движение на ряде улиц
29 июня 2026, 22:55
Ловушка, которую Путин создал сам себе
29 июня 2026, 22:53
Массированный террор Днепропетровщины: 6 погибших, 35 раненых и десятки разрушенных объектов
29 июня 2026, 22:38
Дизель еще больше рухнул в цене: какие ценники на украинских АЗС
29 июня 2026, 22:30
Россияне атаковали приграничье Сумщины дронами: семь пострадавших
29 июня 2026, 21:57
Почти 2 промилле: в Подольском районе нетрезвый водитель "влетел" в бордюр
29 июня 2026, 21:20
Обстрелы Херсона: 9 пострадавших, враг целит по детям и спасателям
29 июня 2026, 20:56
7,5 млн грн ежемесячно: в Днепропетровской области полиция "накрыла" мощную нарколабораторию
29 июня 2026, 20:29
Смертельная ревность в Днепре: убийцу гражданской жены приговорили к 8,5 годам тюрьмы
29 июня 2026, 19:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »