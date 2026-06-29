В Украине подорожал "борщовый набор": какие овощи стали дешевле, а какие дороже

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В Украине ряд овощей упал в цене. При этом так называемый "борщовый набор" изменился в стоимости.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В Украине цены на старый картофель сейчас в диапазоне от 13-17 гривен за килограмм. При этом молодой картофель подешевел на 16,67% до 13-45 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлым годом, то картофель в Украине подешевел на 10%.

Цены на свеклу, кабачки, помидоры, прошлогоднюю морковь и лук остались стабильными. Однако цены на цветную капусту рухнули на 22,08% до 58-65 гривен за килограмм.

Ранняя белокочанная капуста подорожала на 13,64% до 23-28 гривен за килограмм. Стоимость капусты урожая 2026 года в среднем на 20% выше, чем было в июне прошлого года.

Огурцы тоже снова подорожали. Сейчас средняя стоимость выросла с 20–25 гривен до 25–30 гривен за килограмм.

Напомним, ранее блогер решил проверить цены в Украине и Германии. Он выяснил, какие продукты и где можно купить подешевле.