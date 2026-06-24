В Украине обвалились цены на базовый овощ: сколько придется тратить

Фото из открытых источников

В Украине популярный овощ упал в цене. Цены опустились на около 13%

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В Украине сейчас фиксируют массовое поступление на рынок томатов из летних теплиц. Как результат практически во всех регионах Украины цены на помидоры падают. Ближе к минувшим выходным большие тепличные комбинаты отгружали помидоры по 70-110 гривен за килограмм. Это на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.

При этом если сравнивать с прошлым годом, сейчас томаты в Украине на 23% дороже.

Напомним, ранее блогер решил проверить цены в Украине и Германии. Он выяснил, какие продукты и где можно купить подешевле.