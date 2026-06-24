В Украине обвалились цены на базовый овощ: сколько придется тратить
В Украине популярный овощ упал в цене. Цены опустились на около 13%
Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.
В Украине сейчас фиксируют массовое поступление на рынок томатов из летних теплиц. Как результат практически во всех регионах Украины цены на помидоры падают. Ближе к минувшим выходным большие тепличные комбинаты отгружали помидоры по 70-110 гривен за килограмм. Это на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.
При этом если сравнивать с прошлым годом, сейчас томаты в Украине на 23% дороже.
Напомним, ранее блогер решил проверить цены в Украине и Германии. Он выяснил, какие продукты и где можно купить подешевле.
Цены на базовые овощи рухнули: какие ценники в украинских магазинахВсе новости »
23 июня 2026, 12:30В Украине подорожала рыба: сколько теперь придется платить
17 июня 2026, 23:55
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Украинскую певицу "кинули" на миллион гривен
24 июня 2026, 01:35Певица Lama рассказала об отношениях с любимым, моложе ее на 18 лет
24 июня 2026, 00:55На Киевщине военных более миллиона гривен обманули псевдоволонтеры
23 июня 2026, 23:55Атака по заводу электроники для ракет в Воронеже: в СМИ показали кадры со спутника
23 июня 2026, 23:35В Киеве за 500 долларов продавали "свободу от мобилизации" в месяц
23 июня 2026, 22:55Прокуратура и ГБР расследуют незаконное удержание и избиение мужчин в Николаевском ТЦК
23 июня 2026, 22:54В Днепре с солдата СОЧ требовали взятку за влияние на командира
23 июня 2026, 22:40Масштабное ДТП в Хмельницкой области: туристический автобус "Киев — Бургас" съехал в кювет и перевернулся
23 июня 2026, 22:36Авиаудар по Дружковке: россияне повредили 12 домов, есть раненый
23 июня 2026, 21:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все блоги »