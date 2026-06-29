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29 червня 2026, 23:30

В Україні подорожчав "борщовий набір": які овочі стали дешевшими, а які дорожчими

29 червня 2026, 23:30
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Фото з відкритих джерел
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В Україні низка овочів впала в ціні. При цьому так званий "борщовий набір" змінився у вартості

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

В Україні ціни на стару картоплю зараз у діапазоні від 13-17 гривеньт за кілограм. При цьому молода картопля подешевшала на 16,67% до 13-45 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим роком, то картопля в Україні подешевшала на 10;.

Ціни на буряки, кабачки, помідори, торішню моркву та цибулю лишились стабільними. Проте ціни на цвітну капусту рухнули на 22,08% до 58-65 гривень за кілограм.

Рання білокачанна капуста подорожчала на 13,64% до 23-28 гривень за кілограм. Вартість капусти врожаю 2026 року є в середньому на 20% вище, аніж було в червні минулого року.

Огірки теж знову подорожчали. Зараз середня вартість зросла з 20-25 гривень до 25-30 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше блогер вирішив перевірити ціни в Україні та Німеччині. Він з'ясував, які продукти і де можна купити дешевше.

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