В Україні подорожчав "борщовий набір": які овочі стали дешевшими, а які дорожчими
В Україні низка овочів впала в ціні. При цьому так званий "борщовий набір" змінився у вартості
Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.
В Україні ціни на стару картоплю зараз у діапазоні від 13-17 гривеньт за кілограм. При цьому молода картопля подешевшала на 16,67% до 13-45 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим роком, то картопля в Україні подешевшала на 10;.
Ціни на буряки, кабачки, помідори, торішню моркву та цибулю лишились стабільними. Проте ціни на цвітну капусту рухнули на 22,08% до 58-65 гривень за кілограм.
Рання білокачанна капуста подорожчала на 13,64% до 23-28 гривень за кілограм. Вартість капусти врожаю 2026 року є в середньому на 20% вище, аніж було в червні минулого року.
Огірки теж знову подорожчали. Зараз середня вартість зросла з 20-25 гривень до 25-30 гривень за кілограм.
Нагадаємо, раніше блогер вирішив перевірити ціни в Україні та Німеччині. Він з'ясував, які продукти і де можна купити дешевше.