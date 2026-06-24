В Украине рухнули цены на молодой картофель: какая цена килограмма
В Украине продолжают снижаться цены на картофель нового урожая. Это объясняют тем, что предложение на рынке увеличилось
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Сейчас в украинских супермаркетах молодой картофель можно купить примерно за 30-45 гривен за килограмм. При этом молодой картофель в упаковке (а также отборные сорта) будет стоить дороже.
По словам участников рынка, если сравнивать с прошлым годом, молодой картофель на 10% дешевле.
Напомним, ранее блогер решил проверить цены в Украине и Германии. Он выяснил, какие продукты и где можно купить подешевле.
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