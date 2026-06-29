Дизель еще больше рухнул в цене: какие ценники на украинских АЗС
В Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке меняются цены на топливо. При этом правительство ввело ряд мер, чтобы не допустить резкого удорожания
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 29 июня в Украине средние цены на АЗС таковы:
- бензин А-95 премиум – 78,23 гривны за литр;
- бензин А-95 – 74,63 гривны за литр;
- бензин А-92 – 68,85 гривны за литр;
- дизтопливо – 76,41 гривны за литр;
- автогаз – 40,72 гривны за литр.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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