Дизель ще більше рухнув у ціні: які цінники на українських АЗС
В Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході змінюються ціни на пальне. При цьому уряд запровадив низку заходів, щоб не допустити різкого подорожчання
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 29 червня в Україні середні ціни на АЗС такі:
- бензин А-95 преміум – 78,23 гривні за літр;
- бензин А-95 – 74,63 гривні за літр;
- бензин А-92 – 68,85 гривні за літр;
- дизпальне – 76,41 гривні за літр;
- автогаз – 40,72 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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