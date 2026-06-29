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29 июня 2026, 09:53

Путин заявил о якобы "10 км до Сум" и "несколько километров до Купянска"

29 июня 2026, 09:53
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Фото: Scanpix/Reuters
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Владимир Путин заявил, что российским оккупационным войскам якобы осталось чуть больше 10 км до города Сумы, а до Купянска – около 2,5-5 км

Об этом, как сообщает "Украинская правда", он сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, текст которого опубликован на сайте Кремля, передает RegioNews.

По словам Путина, целью российских войск на Сумском и Волчанском направлениях является создание так называемой "зоны безопасности" вдоль границ РФ.

"Напомню, что цель российских войск на Сумском и Волчанском направлениях состоит в создании зоны безопасности вдоль наших границ… До города Сумы осталось где-то 10,5 километра", – заявил он.

В то же время Путин утверждает, что у России нет политических планов по Сумской области, а действия армии, по его словам, определяются решениями военного командования.

Отдельно он вспомнил Купянск, заявив, что российские войска якобы находятся в нескольких километрах от города и "продвигаются быстрыми темпами".

"Начну с города Купянска, на фоне стелы которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже осуществил ряд контратак, но успеха не имел", – заявил глава Кремля.

Как известно, россияне захватили Купянск в начале полномасштабного вторжения, а ВСУ освободили его в сентябре 2022 года. Оккупанты снова пытались захватить город осенью 2025 года.

Путин также заявил о приближении российских войск к ряду других украинских городов – в частности Красного Лимана, Славянска и Краматорска.

Отметим, Россия за четыре года полномасштабной войны так и не смогла выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов".

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