09:42  29 червня
У Києві нетверезий чоловік розбив металевою палицею вікна п'яти авто
09:14  29 червня
На Одещині хлопець під час руху заліз на дах BMW і загинув, упавши на дорогу
08:49  29 червня
На Закарпатті після конфлікту загинув чоловік – затримано дружину
UA | RU
UA | RU
29 червня 2026, 09:53

Путін заявив про нібито "10 км до Сум" і "кілька кілометрів до Куп'янська"

29 червня 2026, 09:53
Читайте также на русском языке
Фото: Scanpix/Reuters
Читайте также
на русском языке

Володимир Путін заявив, що російським окупаційним військам нібито залишилося трохи більше 10 км до міста Суми, а до Куп’янська – близько 2,5-5 км

Про це, як інформує "Українська правда", він сказав в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, текст якого опубліковано на сайті Кремля, передає RegioNews.

За словами Путіна, метою російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках є створення так званої "зони безпеки" вздовж кордонів РФ.

"Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів… До міста Суми залишилося десь 10,5 кілометра", – заявив він.

Водночас Путін стверджує, що Росія не має політичних планів щодо Сумської області, а дії армії, за його словами, визначаються рішеннями військового командування.

Окремо він згадав Куп’янськ, заявивши, що російські війська нібито перебувають за кілька кілометрів від міста та "просуваються швидкими темпами".

"Почну з міста Куп'янська, на тлі стели якого представники київського режиму люблять влаштовувати фотосесії. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста. Противник уже здійснив низку контратак, але успіху не мав", – заявив глава Кремля.

Як відомо, росіяни захопили Куп'янськ на початку повномасштабного вторгнення, а ЗСУ звільнили його у вересні 2022 року. Окупанти знову намагалися захопити місто восени 2025 року.

Путін також заявив про наближення російських військ до низки інших українських міст – зокрема Червоного Лиману, Слов'янська та Краматорська.

Зазначимо, Росія за понад чотири роки повномасштабної війни так і не змогла вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".

Читайте також: Війна на виснаження: головні сигнали з фронту та міжнародної арени

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна окупація окупанти територія російська армія Путін
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
Тест на переплату: як акумулятор AGM насправді економить ваші гроші
29 червня 2026, 10:54
Армія РФ завдала удару по підприємству у Дніпрі: є постраждалі
29 червня 2026, 10:46
4 роки уникав суду: НАБУ затримало чинного нардепа у справі про тендери на Житомирщині
29 червня 2026, 10:45
На Запоріжжі у лікарнях перебувають 16 людей у важкому стані, постраждалих через обстріли
29 червня 2026, 10:37
На Буковині у річці Прут потонув 16-річний підліток
29 червня 2026, 10:20
На Полтавщині легковик влетів під вантажівку: водій загинув на місці
29 червня 2026, 10:03
У Києві нетверезий чоловік розбив металевою палицею вікна п'яти авто
29 червня 2026, 09:42
На Запоріжжі знайшли мертвим із вогнепальним пораненням командира 154 ОМБр
29 червня 2026, 09:39
Зеленський ініціював створення Українського національного пантеону
29 червня 2026, 09:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Віктор Ягун
Всі блоги »