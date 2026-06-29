Путін заявив про нібито "10 км до Сум" і "кілька кілометрів до Куп'янська"

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Володимир Путін заявив, що російським окупаційним військам нібито залишилося трохи більше 10 км до міста Суми, а до Куп’янська – близько 2,5-5 км

Про це, як інформує "Українська правда", він сказав в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, текст якого опубліковано на сайті Кремля, передає RegioNews.

За словами Путіна, метою російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках є створення так званої "зони безпеки" вздовж кордонів РФ.

"Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів… До міста Суми залишилося десь 10,5 кілометра", – заявив він.

Водночас Путін стверджує, що Росія не має політичних планів щодо Сумської області, а дії армії, за його словами, визначаються рішеннями військового командування.

Окремо він згадав Куп’янськ, заявивши, що російські війська нібито перебувають за кілька кілометрів від міста та "просуваються швидкими темпами".

"Почну з міста Куп'янська, на тлі стели якого представники київського режиму люблять влаштовувати фотосесії. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста. Противник уже здійснив низку контратак, але успіху не мав", – заявив глава Кремля.

Як відомо, росіяни захопили Куп'янськ на початку повномасштабного вторгнення, а ЗСУ звільнили його у вересні 2022 року. Окупанти знову намагалися захопити місто восени 2025 року.

Путін також заявив про наближення російських військ до низки інших українських міст – зокрема Червоного Лиману, Слов'янська та Краматорська.

Зазначимо, Росія за понад чотири роки повномасштабної війни так і не змогла вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".

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