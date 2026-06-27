09:50  27 июня
Россияне накрыли огнем Запорожье: пострадали десятки домов
13:35  27 июня
СБУ вторично ударила по нефтеперекачивающей станции в РФ
14:15  27 июня
На Полтавщине разбился украинский МиГ-29
UA | RU
UA | RU
27 июня 2026, 12:45

Россияне ударили по домам в Сумах: среди раненых дети

27 июня 2026, 12:45
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

27 июня россияне нанесли удар по Сумам. В результате атаки повреждена инфраструктура

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела окупантов пострадали 13 человек. Среди них – двое детей. После атаки Сум там поврежден многоэтажный дом, частный дом и гражданский транспорт.

"С первых минут после ударов спасатели работают на нескольких локациях. Сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями и медиками оказывают людям всю необходимую помощь", - говорят спасатели.

Напомним, ранее россияне нанесли удары по Запорожской области. В результате атаки погиб человек, десятки местных жителей ранены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Сумская область атака
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
На Полтавщине разбился украинский МиГ-29
27 июня 2026, 14:15
В Харьковской области мужчина после ссоры облил женщину бензином, чтобы поджечь ее
27 июня 2026, 13:55
СБУ вторично ударила по нефтеперекачивающей станции в РФ
27 июня 2026, 13:35
На Харьковщине россияне убили женщину и ранили шесть человек
27 июня 2026, 11:55
В Киеве аферист заработал на чужих авто
27 июня 2026, 11:15
Украинские ракеты Фламинго "прилетели" по Волгограду
27 июня 2026, 10:15
Россияне накрыли огнем Запорожье: пострадали десятки домов
27 июня 2026, 09:50
В Украине скончался известный режиссер
27 июня 2026, 00:55
Актриса Наталья Денисенко вторично выходит замуж: фото предложения
27 июня 2026, 00:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »