Россияне ударили по домам в Сумах: среди раненых дети
27 июня россияне нанесли удар по Сумам. В результате атаки повреждена инфраструктура
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В результате обстрела окупантов пострадали 13 человек. Среди них – двое детей. После атаки Сум там поврежден многоэтажный дом, частный дом и гражданский транспорт.
"С первых минут после ударов спасатели работают на нескольких локациях. Сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями и медиками оказывают людям всю необходимую помощь", - говорят спасатели.
Напомним, ранее россияне нанесли удары по Запорожской области. В результате атаки погиб человек, десятки местных жителей ранены.
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