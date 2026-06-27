Россияне ударили по домам в Сумах: среди раненых дети

Фото: ГСЧС

27 июня россияне нанесли удар по Сумам. В результате атаки повреждена инфраструктура

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела окупантов пострадали 13 человек. Среди них – двое детей. После атаки Сум там поврежден многоэтажный дом, частный дом и гражданский транспорт.

"С первых минут после ударов спасатели работают на нескольких локациях. Сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями и медиками оказывают людям всю необходимую помощь", - говорят спасатели.

Напомним, ранее россияне нанесли удары по Запорожской области. В результате атаки погиб человек, десятки местных жителей ранены.