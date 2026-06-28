РФ випустила по Україні шість балістичних ракет і 142 дрони: є влучання

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 28 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні та протикорабельні ракети, а також 142 ударні безпілотники різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що з 18:00 27 червня противник запустив:

дві протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс",

шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400,

142 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія" .

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили або придушили одну протикорабельну ракету "Циркон"/"Онікс", шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 та 125 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях. Падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксували ще на 13 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 28 червня окупанти атакували Київ. Під час повітряної тривоги в столиціпролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок атаки виникли пожежі, постраждали двоє людей.