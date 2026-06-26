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26 июня 2026, 19:41

На Днепропетровщине за сутки в результате вражеских атак двое погибших и 13 раненых

26 июня 2026, 19:41
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Фото: ГСЧС
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Российские военные 26 июня почти 40 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии два района Днепропетровской области, два человека погибли, еще 13 - получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Никополе, Марганецком, Красногригоревском, Мировском и Покровском общинах Никопольского района повреждены админздание, частные дома, автомобили. Погибли два человека, еще 13 - получили ранения.

В Синельниковском районе враг нанес удар по Николаевской и Богиновской общинам. Повреждены агропредприятие и автомобиль.

Напомним, что в пятницу, 26 июня, российские войска атаковали баллистикой Миргородский район Полтавщины .

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