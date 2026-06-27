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27 июня 2026, 09:50

Россияне накрыли огнем Запорожье: пострадали десятки домов

27 июня 2026, 09:50
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Фото: ОВА
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Российские оккупанты нанесли очередной удар по Запорожью. В результате атаки повреждены жилые дома

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, повреждены 23 многоквартирных дома, 17 частных домов и нежилые здания в Шевченковском, Александровском, Космическом и Хортицком районах города. Окна, балконы и крыша повредила взрывная волна.

Утром специалисты закрыли выбитые окна листами OSB в 9 многоквартирных домах, 10 частных домах и нежилых помещениях в Шевченковском и Александровском районах. При этом в Космическом и Хортинском районах приступили к работам.

"Один человек погиб, 29 человек получили ранения, среди них три ребенка, в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам", - сообщают в ОВА.

Напомним, ранее россияне нанесли авиационный удар по Херсону . В результате атаки ранения получили три человека.

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