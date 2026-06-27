В Україні мобілізували священника: що вирішив суд

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Священник був мобілізований. При цьому він був переконаний, що мав право на відстрочку

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У листопаді минулого року священника мобілізували. Він просив визнати наказ щодо його призову недійним. За його словами, його мобілізували без проходження військово-лікарської комісії, що він мав право на відстрочку як священнослужитель.

Насправді суд отримав картку медичного огляду, довідку ВЛК та підпис самого чоловіка з висновком комісії. При цьому суд зазначив, що відстрочка для окремих священнослужителів не виникає автоматично. Для цього потрібно було оформити бронювання, а він цього не зробив.

Таким чином, його мобілізацію визнали законною.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували.