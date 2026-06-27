В Україні з 1 липня змінюються тарифи на воду: скільки треба буде платити

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В Україні більшість підприємств планують встановити новий тариф на воду. Зміни очікуються вже з 1 липня

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Згідно з законом №4777-ІХ, органи місцевого самоврядування тепер можуть самостійно затверджувати тарифи для водоканалів. При цьому НКРЕКП зможе перевіряти встановлені тарифи.

Уже з 1 липня, як повідомили чимало водоканалів, будуть змінюватись тарифи. Зокрема, у Полтававодоканал готуються подати розрахунки щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до Полтавської обласної ради:

Чинний тариф становить 33,768 гривні за кубометр (разом за дві послуги);

Розрахунковий економічно обґрунтований тариф – 84,948 гривні за кубометр.

Зазначили, що тариф переглядають вимушено через суттєве зростання собівартості послуг за роки воєнного стану. Експерти пояснили, що з 2022 року тариф на воду для населення не змінювався, проте тепер через ціни на електроенергію та пальне вони змушені переглянути вартість послуг.

У Тернопільводоканал з 1 липня для населення та юридичних осіб запроваджують такі тарифи:

централізоване водопостачання – 38,46 гривні за 1 кубометр;

централізоване водовідведення – 34,32 гривні за 1 кубометр.

У Луцькій міській раді зазначили, що йдеться про встановлення економічно обґрунтованої ціни, яка з політичної волі не переглядалася протягом останніх п'яти років. Таким чином:

Вже найближчим часом тариф становитиме 67,42 гривні за 1 кубометр, що на 39 гривні більше за попередній.

Водночас ціни на водопостачання буде 29,86 гривні за 1 кубометр замість 12,20 гривні.

За на водовідведення – 37,56 гривні за кубометр замість 16,21 гривні.

При цьому фіксованого тарифу на воду не буде. У різних областях вартість кубометра може різнитися. Детальніше варто уточнювати безпосередньо на сайтах (або у соцмережах) ваших водоканалів.

Нагадаємо, раніше ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Тепер можна буде купувати електроенергію за фіксованою ціною: зокрема, на квартал, пів року або рік вперед.