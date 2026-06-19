1,8 млн грн за "завышение" тарифов: в Киеве будут судить поставщика электроэнергии для детских садов

Прокурорами направлен в суд обвинительный акт в отношении директора частного общества, которое снабжало электроэнергию для детских садов Деснянского района города Киева по завышенным ценам

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

В ходе досудебного расследования установлено, что в январе 2023 года управление образования Деснянской РГА заключило договор на поставку электроэнергии для дошкольных учебных заведений района.

Впоследствии частное общество инициировало заключение дополнительных соглашений с необоснованно завышенной стоимостью электроэнергии, что противоречит требованиям действующего законодательства.

В результате заключения таких соглашений директор частного предприятия завладел бюджетными средствами общей суммой более 1,8 млн грн, чем бюджету столицы нанесен ущерб на указанную сумму.

Обвинительный акт в отношении должностного лица Управления образования, заключавшего дополнительные соглашения, уже находится на рассмотрении суда.

Напомним, что в Киеве за ремонт кровли детского сада переплатили почти 430 тысяч гривен . Подозрения получили подрядчик, а также чиновница Управления образования Деснянской РГА