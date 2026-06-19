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19 июня 2026, 12:30

В Украине электроэнергию можно покупать заранее: в правительстве ввели изменения

19 июня 2026, 12:30
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Фото из открытых источников
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Правительство приняло решение о запуске долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии. Теперь можно будет покупать электроэнергию по фиксированной цене: в частности, на квартал, полгода или год вперед

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

По словам премьер-министра, новый механизм касается бизнес-потребителей. Теперь украинский бизнес сможет покупать электроэнергию по фиксированным условиям на прозрачных конкурентных аукционах. В ближайшее время уже пройдут первые торги.

Для пилотного запуска планируется выставить 4% объема генерации государственных производителей электроэнергии Энергоатома и Укрэнерго. В частности, предлагают:

  • 2% предложат квартальные контракты;
  • 1% – через полугодовые;
  • 1% – из-за годовых контрактов.

Благодаря этому компании смогут заранее фиксировать стоимость электроэнергии, планировать расходы и инвестиции.

"Для бытовых потребителей ничего не меняется. Решение касается коммерческого сегмента рынка электроэнергии. Оно сделает рынок более предсказуемым, поможет энергетическим компаниям привлекать инвестиции и строить новые мощности", – пояснила глава правительства.

Напомним, ранее Укрэнерго официально обратились к государственному регулятору с предложением по повышению тарифов. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотрела этот вопрос.

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