Фото: ОВА

В ночь на 26 июня российские войска атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Вилковской громады в Измаильском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате удара поврежден объект энергетики, из-за чего без электроснабжения временно остались город Вилково и часть населенных пунктов громады. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

Также повреждения получила гражданская инфраструктура. Из-за атаки загорелся коттеджный дом, спасатели ликвидировали пожар.

По предварительным данным, пострадал один человек. Ему оказали необходимую медпомощь.

На местах работают все профильные службы.

Напомним, ночью 26 июня российские войска атаковали Полтавщину ракетами и беспилотниками – повреждены промышленные объекты.