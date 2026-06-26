Враг нанес комбинированный удар по Полтавщине: повреждены промышленные объекты
В ночь на 26 июня российские войска атаковали Кременчугский район ракетами и беспилотниками
Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
Зафиксированы попадания по промышленным объектам. Из-за атаки в части района временно пропало электроснабжение. Специалисты уже возобновили подачу света.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация о травмированных в экстренные службы не поступала.
Напомним, ночью 26 июня в Сумах российский беспилотник попал в 9-этажный дом – около 40 жителей были эвакуированы.
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