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11 августа 2026, 21:05

Миллионы на схемах в Укрзализныце: НАБУ разоблачило организаторов - среди них экс-советники ОП

11 августа 2026, 21:05
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Фото из открытых источников
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НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении организаторов "бэк-офиса" Укрзализныци. Речь идет о бывшем советнике Офиса Президента Украины (также занимал должность первого заместителя руководителя департамента Службы безопасности Украины) и предпринимателя, а также еще двух человек

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили схему завладения средствами общества при закупках кабелей и трансформаторов и легализации незаконных доходов.

Закупка кабелей

Как выяснили правоохранители, в 2021-2022 годах нардеп и предприниматель при содействии должностных лиц "Укрзалізниці" организовали схему закупок кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам. С помощью "бэк-офиса" Укрзализныци подконтрольные им компании побеждали на тендерах. В результате компания понесла убытки более чем на 140 миллионов гривен.

Закупка трансформаторов

В 2022 году участники "бэк-офиса" обеспечили закупку силовых трансформаторов для УЗ по цене, искусственно завышенной почти вдвое. При этом конкурентов с более выгодными позициями отстраняли от закупок. Эта схема нанесла компании почти 100 миллионов гривен ущерба.

Отмывание средств

В течение 2021-2023 годов организаторы "бэк-офиса" УЗ отмывали средства от коррупционных схем. В частности, 12 миллионов гривен, полученных от схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции для нужд общества.

"Еще свыше 173 млн грн, полученных от преступных схем, организатор "бэк-офиса" потратил на приобретение элитной недвижимости (пентхаус, квартиры, дома, коммерческая недвижимость), которую оформил на подконтрольных лиц", - говорят в НАБУ.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения средств ПАО "Центрэнерго". Деньги были выделены для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.

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