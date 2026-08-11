В Одесской области из-за вражеских обстрелов вспыхнул грузовик: погибли два человека

Фото: Одесская ОВА

В результате российской атаки в Одесской области 11 августа погибли два человека, еще трое пострадали

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .

По словам главы региона, российский боеприпас попал в грузовой автомобиль с цистерной, в которой находились остатки масла.

"В результате удара загорелся грузовик и еще один легковой автомобиль. По предварительным данным, к сожалению, погибли два человека. Еще три человека пострадали", - говорится в сообщении.

Кипер добавил, что информация о последствиях удара и количестве пострадавших уточняется. На месте работают все подходящие службы.

Напомним, что российские войска 11 августа атаковали Днепропетровскую область. По данным полиции, в результате обстрелов и ударов беспилотниками погибли четыре человека, еще восемь получили ранения, среди них — трое детей.