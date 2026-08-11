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11 августа 2026, 21:25

В Полтаве полицейская спасла жизнь 1,5-летнего мальчика

11 августа 2026, 21:25
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Фото: Нацполиция
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Открытые окна, к сожалению, нередко становятся причиной трагедий. Однако в Полтаве полицейская смогла предупредить инцидент и спасти ребенка

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Это произошло 11 августа, когда полицейская увидела обнаружившего полуторагодовалого мальчика на столе у открытого окна на 9-м этаже. Ребенок держался за оконную раму и мог свободно выглядеть за пределы балкона. Инспектор быстро схватила мальчика и перенесла в безопасное место. Благодаря этому удалось предотвратить трагедию.

При этом по результатам обследования семьи в отношении родителей составили административный протокол. Четверых детей отправили в больницу.

"Начальник Полтавского райуправления полиции Петр Скичко призвал родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, особенно возле открытых окон и балконов. Позаботьтесь об установке на окнах специальных блокировочных устройств и не оставляйте рядом мебель или другие предметы, с помощью которых ребенок может добраться до окна", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Николаеве родители пытались за 10 тысяч долларов продать новорожденного ребенка. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

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