Трамп похвалил Зеленского в войне против РФ: "он справляется достаточно хорошо"

Фото: Facebook / The White House

Об этом, как сообщает AFP, он заявил в Овальном кабинете во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает RegioNews.

"Он справляется достаточно хорошо. По крайней мере, он держится. Многие погибают с обеих сторон, но я думаю, что он справляется достаточно хорошо", – сказал Трамп.

Также американский президент отметил, что Зеленский, по его мнению, демонстрирует мужество и имеет сильную поддержку.

"Надо сказать, что он мужественный, у него замечательное снаряжение, у него отличные люди - у него есть бойцы", - добавил Трамп.

Как известно, во время ужина на саммите G7 Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели длительный разговор. Именно тогда, как утверждается, президент США признал, что поражен последними военными достижениями Украины.

Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Основной темой были вопросы безопасности и защиты Украины, а также дипломатические пути активизации переговорного процесса.

Ранее президент Украины публично обратился к российскому диктатору Путину. Он предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры. При этом Зеленский подчеркнул, что не считает целесообразным проводить встречу в Москве или Киеве.

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