Цены на дизель рухнули: какие теперь цены на бензин на АЗС в Украине
В связи с ситуацией на Ближнем Востоке в Украине изменяются цены на топливо. При этом правительство ввело меры, чтобы не допустить резкого удорожания
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 25 июня в Украине средние цены на АЗС таковы:
- бензин А-95 премиум – 78,23 гривны за литр;
- бензин А-95 – 74,63 гривны за литр;
- бензин А-92 – 68,85 гривны за литр;
- дизтопливо – 77,17 гривны за литр;
- автогаз – 41,64 гривны за литр.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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