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В четверг, 13 августа, российские военные ударили реактивным "шахедом" по пассажирскому поезду в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки погибли два железнодорожника – машинист и его помощник.

Несмотря на прямую угрозу жизни, локомотивная бригада до последнего продолжала вести поезд, чтобы спасти пассажиров.

Все 340 пассажиров и поездная бригада были эвакуированы. Среди пассажиров пострадавших нет.

Напомним, 8 августа враг нанес удар беспилотниками по локомотиву пассажирского поезда "Сумы – Киев" на Сумщине. Повреждение получил один из вагонов.