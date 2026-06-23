Цены на бензин в Украине: ожидать ли удешевления

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Перспектива понижения напряжения на Ближнем Востоке способствует снижению цен на нефть. Эксперт объяснил, повлияет ли это на ценники на украинских АЗС

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса считает, что в ближайшее время топливо в Украине будет дешевле благодаря тому, что мировые цены на нефть падают. По его мнению, это положительно повлияет на экономику и снизит инфляционное давление. Однако ожидать, что цены на другие товары благодаря этому упадут, по мнению специалиста, не стоит.

"Цены на бензин вернутся, точно снизятся. Когда год начинался, Brent был 63 доллара, сейчас 79. То есть к ценам января не вернется, но цены на бензин снизятся", - считает экономист.

По состоянию на 23 июня средние цены на украинских АЗС таковы:

Бензин А-95 премиум – 78,83 гривны за литр (+51 копейка против 19 июня);

Бензин А-95 – 74,71 гривны за литр (-1 копейка);

Бензин А-92 – 68,88 гривны за литр (-1 копейка);

Дизельное топливо – 78,49 гривны за литр (-81 копейка);

Газ автомобильный – 42,24 гривны за литр (-23 копейки).

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.