Ціни на дизель рухнули: які тепер ціни на бензин на АЗС в Україні
У зв'язку з ситуацією на Близькому Сході в Україні змінюються ціни на пальне. При цьому уряд запровадив заходи, щоб не допустити різкого подорожчання
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 25 червня в Україні середні ціни на АЗС такі:
- бензин А-95 преміум – 78,23 гривні за літр;
- бензин А-95 – 74,63 гривні за літр;
- бензин А-92 – 68,85 гривні за літр;
- дизпальне – 77,17 гривні за літр;
- автогаз – 41,64 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
Ціни на бензин в Україні: чи очікувати здешевленняВсі новини »
23 червня 2026, 13:00АМКУ не виявив змови на ринку пального, але закликав АЗС знизити ціни
18 червня 2026, 09:28Інфляція в Україні сповільнилась: що найбільше подорожчало
09 червня 2026, 23:35
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
На Прикарпатті судили за неявку за повісткою чоловіка з інвалідністю
25 червня 2026, 23:35На Київщині батька трьох дітей судили за неявку за повісткою
25 червня 2026, 23:15Кривавий інцидент у Харкові: раніше судимий чоловік поранив двох поліцейських
25 червня 2026, 22:56Українські військові піймали російський дрон на вудочку
25 червня 2026, 22:45На Прикарпатті чоловік підпалив будинок, щоб приховати вбивство
25 червня 2026, 22:35Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину: двоє поранених та масштабні руйнування
25 червня 2026, 22:16Українські військові рознесли російський НРК
25 червня 2026, 22:10Довічне за державну зраду: полковника СБУ засудили за передачу таємних даних ворогу
25 червня 2026, 21:56У Дніпрі судитимуть чоловіка, який промишляв крадіжками та шахрайством
25 червня 2026, 21:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі блоги »