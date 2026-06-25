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25 червня 2026, 23:55

Ціни на дизель рухнули: які тепер ціни на бензин на АЗС в Україні

25 червня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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У зв'язку з ситуацією на Близькому Сході в Україні змінюються ціни на пальне. При цьому уряд запровадив заходи, щоб не допустити різкого подорожчання

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 25 червня в Україні середні ціни на АЗС такі:

  • бензин А-95 преміум – 78,23 гривні за літр;
  • бензин А-95 – 74,63 гривні за літр;
  • бензин А-92 – 68,85 гривні за літр;
  • дизпальне – 77,17 гривні за літр;
  • автогаз – 41,64 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

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