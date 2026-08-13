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13 августа 2026, 08:57

Последствия обстрелов Харьковщины: повреждены дома и предприятия, есть погибшая и раненые

13 августа 2026, 08:57
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Фото: ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по Харькову и 14 населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Враг применял разнообразное вооружение – ракеты, КАБы, РСЗО, FPV-дроны и более 40 БпЛА разных типов. В результате вражеских атак один человек погиб, еще четверо гражданских пострадали.

В селе Циркуны из-за обстрела погибла 36-летняя женщина. В Балаклее взрывные ранения получили двое мужчин 24 и 50 лет, а две женщины 67 и 69 лет получили острую реакцию на стресс.

В Харькове беспилотники атаковали Киевский и Основянский районы, повредив частный дом.

Также зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, домов, предприятий и автомобилей в Купянском, Изюмском, Богодуховском, Харьковском и Чугуевском районах.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 962 удара по 52 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожскому району один человек погиб, еще трое получили ранения.

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